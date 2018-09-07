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    Серена Уильямс пробилась в финал US Open

    US Open WTA Серена Уильямс
    Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в финал Открытого чемпионата США.

    Серена Уильямс
    Серена Уильямс
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    В полуфинале соревнований 17-я сеяная Уильямс в двух сетах обыграла 19-ю ракетку турнира — латвийку Анастасию Севастову со счетом 6:3, 6:0.

    Это была первая встреча спортсменок.

    Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. Уильямс 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Севастовой 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

    В финале Серена сразится с японкой Наоми Осакой. Уильямс находится в одном шаге от того, чтобы догнать рекордсменку всех времен по количеству титулов на «шлемах» — Маргарет Корт (24). 0

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