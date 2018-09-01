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    US Open. Макарова выбыла, Стивенс и Свитолина прошли в четвертый круг

    Обзор шестого соревновательного дня на Открытом чемпионате США по теннису

    WTA ATP US Open Екатерина Макарова Слоан Стивенс Элина Свитолина Виктория Азаренко
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    На заключительном турнире «Большого шлема» сезона-2018 US Open проходят матчи шестого игрового дня
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    Женщины

    Екатерина Макарова (Россия) — Анастасия Севастова (Латвия, 19) — 6:4, 1:6, 2:6

    Российская теннисистка Екатерина Макарова не сумела выйти в четвертый круг US Open.

    В третьем раунде россиянка проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой, которая посеяна на турнире под №19.

    Матч продолжался 2 часа и 1 минуту. Макарова уступила в трех сетах — 6:4, 1:6, 2:6.

    По ходу матча Макарова допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Севастовой — 4 эйса, 3 ошибки при подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.

    В следующем круге Севастова встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

    Ван Цян (Китай) — Элина Свитолина (Украина, 7) — 4:6, 4:6

    Украинка Элина Свитолина успешно преодолела третий круг, обыграв китаянку Ван Цян в двух сетах.

    Соперницы провели на корте 1 час 8 минут. Свитолина допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 5. На счету Ван Цян — 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

    Следующей соперницей Свитолиной станет латвийка Анастасия Севастова.

    Слоан Стивенс (США, 3) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:3, 6:4

    Действующая чемпионка US Open Слоан Стивенс в третьем круге разобралась с представительницей Белоруссии Викторией Азаренко, которая получила от организаторов wild card.

    Матч длился 1 час 45 минут. Азаренко выполнила 3 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. На счету Стивенс — 1 эйс, 3 ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

    В четвертом круге Стивенс встретится с бельгийкой Элисе Мертенс.

    Барбора Стрыцова (Чехия, 23) — Элизе Мертенс (Бельгия, 15) — 3:6, 6:7

    Бельгийка Элизе Мертенс на пути в четвертый круг справилась с чешской теннисисткой Барбарой Стрыцовой, выиграв в двух сетах.

    Соперницы провели на корте 2 часа 3 минуты. 22-летняя бельгийка выполнила одну подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Стрыцовой 5 ошибок на подаче, 2 эйса и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

    Далее Мертенс сыграет с американской Слоан Стивенс.

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    Мужчины

    Доминик Тим (Австрия, 9) — Тейлор Фритц (США) — 3:6, 6:3, 7:6, 6:4

    Девятый сеяный Доминик Тим в матче третьго раунда обыграл американца Тейлора Фритца. Для этого австрийцу понадобилось четыре сета.

    Матч длился 3 часа 18 минут. Тим выполнил 18 подач навылет, допустил 6 двойных ошибок, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Фритца, который является 74-й ракеткой мира — 13 эйсов, 7 ошибок на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. 0

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