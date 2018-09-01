Суарес-Наварро выбила Каролин Гарсию с US Open

Испанкавышла в четвертый круг заключительного турнира «Большого шлема» сезона-2018 — Открытого чемпионата США.

В третьем круге US Open испанская теннисистка за 2 часа и 24 минуты выиграла у француженки Каролин Гарсии, «посеянной» под шестым номером — 5:7, 6:4, 7:6 (7:4).

Суарес-Наварро сделала 4 эйса, совершила 1 ошибку при подаче и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. Гарсия записала в свой актив 9 подач навылет, при этом она допустила 3 двойных ошибки и выиграла 2 брейк-пойнта из 6.

Соперницей Суарес Наварро станет победительница матча между Марией Шараповой и Еленой Остапенко. 0