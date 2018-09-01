Хачанов гордится своей игрой против Надаля

Российский теннисистпрокомментировал поражение от испанцав третьем круге US Open.

Хачанов потерпел поражение со счетом 7:5, 5:7, 6:7, 6:7.

«Я оставил на корте все силы. Думаю, все это заметили. Я горжусь тем, что сегодня смог показать хорошую игру, боролся до конца.

Все решили несколько розыгрышей, и матч вполне мог завершиться иначе. Но уважение Рафе. Он потрясающий боец, поэтому он и лучший в мире.

Я проиграл матч, но через день или два я его обдумаю, пересмотрю. Конечно, он добавит мне опыта и уверенности в себе», — приводит слова Хачанова Tennis Atlantic. 0