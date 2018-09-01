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    Хачанов гордится своей игрой против Надаля

    Карен Хачанов Рафаэль Надаль ATP US Open
    Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля в третьем круге US Open.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов
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    Хачанов потерпел поражение со счетом 7:5, 5:7, 6:7, 6:7.

    «Я оставил на корте все силы. Думаю, все это заметили. Я горжусь тем, что сегодня смог показать хорошую игру, боролся до конца.

    Все решили несколько розыгрышей, и матч вполне мог завершиться иначе. Но уважение Рафе. Он потрясающий боец, поэтому он и лучший в мире.

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