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    Джокович вышел во второй круг US Open

    US Open Новак Джокович  ATP
    Серб Новак Джокович вышел во второй круг заключительного турнира «Большого шлема» сезона-2018 — Открытого чемпионата США.

    Новак Джокович
    Новак Джокович
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    В стартовом матче сербский теннисист за три часа одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем — 6:3, 3:6, 6:4, 6:0

    Джокович выполнил 4 эйса, допустил 3 двойные ошибки, использовал 6 брейк-пойнтов из 13, 30 раз пробил навылет и сделал 32 невынужденные ошибки.

    На счету Фучовича 3 подачи навылет, 5 двойных, 2 реализованных брейк-пойнта из 5, 33 «виннера» и 40 невынужденных.

    Следующим соперником Новака станет американец Теннис Сандгрен, дошедший на Australian Open до четвертьфинала. 0

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