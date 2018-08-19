Шарапова и сестры Уильямс не сыграют на турнире в Китае

Стал известен список участниц турнира категории Premier 5 в Ухани (Китай), который пройдет с 22 по 28 сентября, сообщает «Чемпионат».

В соревнованиях примут участие все теннисистки из топ-10: румынка Симона Халеп, датчанка Каролина Возняцки, американка Слоан Стивенс, немка Анжелика Кербер, француженка Каролин Гарсия, чешка Петра Квитова, украинка Элина Свитолина, чешка Каролина Плишкова, испанка Гарбинье Мугуруса и немка Юлия Гёргес.

Из россиянок, попадающих по рейтингу в основную сетку, на турнир заявились Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. Мария Шарапова заявку на участие в соревнованиях не подала.

Не планируют выступать в Ухани также американки Серена и Винус Уильямс и полька Агнешка Радваньска.

В прошлом году турнир, напомним, выиграла француженка Каролин Гарсия, в финале обыгравшая Эшли Барти. 0