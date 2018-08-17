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    Дель Потро пробился в третий круг турнира в Цинциннати

    ATP Хуан Мартин дель Потро Милош Раонич
    Аргентинский теннисист Хуан-Мартин Дель Потро пробился в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.

    Хуан-Мартин Дель Потро
    Хуан-Мартин Дель Потро
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    В поединке второго раунда четвертый номер посева обыграл корейца Чхун Хена со счетом 6:2, 6:3.

    Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Дель Потро 9 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 5 брейк-поинтов из 10 и проиграл 2 гейма на своей подаче. 22-летний Чен обошелся без эйсов при 4 двойных.

    За выход в четвертьфинал Дель Потро поспорит с австралийцем Ником Кирьосом.

    Отметим также, что в канадском противостоянии Милош Раонич оказался сильнее Дениса Шаповалова — 7:6 (8:6), 6:4. 0

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