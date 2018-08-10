Шарапова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Монреале

Российская теннисисткапотерпела поражение от француженкив матче третьего круга на турнире в Монреале.

Встреча, которая продолжалась полтора часа, завершилась со счетом 3:6, 2:6.

Шарапова 5 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-поинт из 2. Гарсия 1 раз подала на вылет, 1 раз совершила двойную ошибку и взяла 5 геймов на подаче соперницы.

За выход в полуфинал Гарсия поборется с румынкой Симонов Халеп, победившей американку Винус Уильямс со счетом 6:2, 6:2.

Отметим вылет с турнира второй ракетки мира датчанки Каролин Возняцки, проигравшей белоруске Арине Соболенко -7:5, 2:6, 6:7 (4:7). У датчанки было 3 матчбола, но она ими не воспользовалась.

Спустя несколько часов Соболенко вышла на корт против бельгийки Элизе Мертенс, но проиграла ей — 6:2, 6:7 (1:7), 0:6. 0