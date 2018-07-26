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    Федерер: Люблю быть в центре внимания

    ATP Роджер Федерер
    Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о том, как относится к своей популярности.

    Роджер Федерер
    Роджер Федерер
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    «Конечно, порой даже я устаю от тенниса и всего мужского Тура и начинаю мечтать об отдыхе. Люблю находиться в центре внимания, но в отпуске предпочитаю избегать лишнего внимания и просьб об автографе. Если этого нет, то я абсолютно счастлив.

    Тем не менее, к популярности отношусь хорошо. Это значит, что люди следят за мной и получают дополнительное вдохновения и мотивацию», — цитирует Федерера Tennis World USA.

    36-летний теннисист является победителем 20 турниров «Большого шлема». 0

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