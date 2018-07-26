Федерер: Люблю быть в центре внимания

Роджер Федерер
atpworldtour.com
«Конечно, порой даже я устаю от тенниса и всего мужского Тура и начинаю мечтать об отдыхе. Люблю находиться в центре внимания, но в отпуске предпочитаю избегать лишнего внимания и просьб об автографе. Если этого нет, то я абсолютно счастлив.
Тем не менее, к популярности отношусь хорошо. Это значит, что люди следят за мной и получают дополнительное вдохновения и мотивацию», — цитирует Федерера Tennis World USA.
36-летний теннисист является победителем 20 турниров «Большого шлема». 0