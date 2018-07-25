Серена Уильямс назвала допинг-проверки дискриминацией

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американкапрокомментировала постоянные проверки на допинг.

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«Опять меня "случайно" проверяют на допинг. Уже доказано, что из всех теннисисток планеты именно меня проверяют на допинг чаще остальных. Думаю, что речь идет именно о дискриминации.

Тем не менее, я всегда поддерживаю чистый спорт, поэтому пусть продолжают. Я только рада таким проверкам», — написала Серена в Twitter.

Напомним, 14 июня к Серене домой пришли с очередной проверкой на допинг, однако теннисистки не оказалось на месте. Офицер USADA прождал ее весь день, однако так и не сумел взять анализ. 0