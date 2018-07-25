Серена Уильямс назвала допинг-проверки дискриминацией

Серена Уильямс
wtatennis.com
«Опять меня "случайно" проверяют на допинг. Уже доказано, что из всех теннисисток планеты именно меня проверяют на допинг чаще остальных. Думаю, что речь идет именно о дискриминации.
Тем не менее, я всегда поддерживаю чистый спорт, поэтому пусть продолжают. Я только рада таким проверкам», — написала Серена в Twitter.
Напомним, 14 июня к Серене домой пришли с очередной проверкой на допинг, однако теннисистки не оказалось на месте. Офицер USADA прождал ее весь день, однако так и не сумел взять анализ. 0