Касаткина успешно стартовала на турнире в Москве

Дарья Касаткина
wtatennis.com
В поединке первого круга вторая ракетка соревнований обыграла свою соотечественницу Анну Калинскую со счетом 6:1, 6:1.
Теннисистки провели на корте всего 53 минуты. Касаткина дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 11 брейк-поинтов. На счету Калинской 5 двойных ошибок и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Касаткина поспорит с представительницей Словении Тамарой Зиданшек.
Также во второй круг вышли россиянки Евгения Родина, Наталья Вихлянцева и Валентина Ивахненко. 0