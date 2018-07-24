Касаткина успешно стартовала на турнире в Москве

Российская теннисисткауспешно стартовала на турнире в Москве.

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В поединке первого круга вторая ракетка соревнований обыграла свою соотечественницу Анну Калинскую со счетом 6:1, 6:1.

Теннисистки провели на корте всего 53 минуты. Касаткина дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 11 брейк-поинтов. На счету Калинской 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Касаткина поспорит с представительницей Словении Тамарой Зиданшек.

Также во второй круг вышли россиянки Евгения Родина, Наталья Вихлянцева и Валентина Ивахненко. 0