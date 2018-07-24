Федерер снялся с турнира в Торонто

Вторая ракетка мира швейцарецснялся с турнира Rogers Cup, который пройдет с 6 по 12 августа в Торонто.

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Федерер был финалистом Rogers Cup в прошлом году, уступив в финальной встрече немцу Александру Звереву.

Rogers Cup попеременно проводится в Торонто и Монреале.

«Разочарован, что не сыграю на Rogers Cup этим летом. В прошлом году я провел незабываемое время в Монреале и всегда с большим удовольствием играю перед канадскими болельщиками, но, к сожалению, планирование сезона является ключом к моему долголетию в спорте, поэтому я принял решение отказаться от участия в турнире в этом году», — цитирует Федерера пресс-служба ATP. 0