Касаткина обыграла Мугурусу на турнире в Мадриде

Первая ракетка Россиивышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6 миллионов евро.

В матче третьего круга российская теннисистка за 2 часа 28 минут переиграла третью «сеяную» Гарбинье Мугурусу – 6:2, 4:6, 6:3.

Касаткина выполнила 1 подачу навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 19. У Мугурусы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 упущенных брейков.

Дарья Касаткина, которой 7 мая исполнился 21 год, побеждает чемпионку Roland Garros-2016 и Уимблдона-2017 во второй раз за сезон. Ранее она взяла верх над Мугурусой в Дубае.

Следующей соперницей россиянки будет чешка Петра Квитова.