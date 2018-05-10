ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Касаткина обыграла Мугурусу на турнире в Мадриде

    Дарья Касаткина Гарбин Мугуруса WTA Петра Квитова
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Дарья Касаткина
    На фото:Дарья Касаткина
    Первая ракетка России Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6 миллионов евро.

    В матче третьего круга российская теннисистка за 2 часа 28 минут переиграла третью «сеяную» Гарбинье Мугурусу – 6:2, 4:6, 6:3.

    Касаткина выполнила 1 подачу навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 19. У Мугурусы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 упущенных брейков.

    Дарья Касаткина, которой 7 мая исполнился 21 год, побеждает чемпионку Roland Garros-2016 и Уимблдона-2017 во второй раз за сезон. Ранее она взяла верх над Мугурусой в Дубае.

    Следующей соперницей россиянки будет чешка Петра Квитова.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 08/05
    • Касаткина — в третьем круге турнира в Мадриде
  • 07/05
    • Шарапова поднялась на одну позицию в рейтинге WTA
  • 30/04
    • Шарапова потеряла 12 позиций в рейтинге WTA
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Новак Джокович с долгожданным трофеем Открытого чемпионата Франции по теннису Исторический успех Джоковича, новая звезда WTA и травмы звездИтоги Открытого чемпионата Франции по теннису-2016 Анжелика Кербер Непобедимый Джокович, сенсационная Кербер и маленький успех РоссииИтоги Открытого чемпионата Австралии по теннису Мария ШараповаШарапова: два года без теннисаРоссийская теннисистка дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правилМария ШараповаДопинг Шараповой: оправдание или наказание?Скандал вокруг Марии Шараповой стал одной из главных тем в мировой прессе, а также вызвал шквал эмоций в спортивной средеМария ШараповаДолгая дорога в ШтутгартИзучаем, как Мария Шарапова готовится к возвращению на кортЭнди Мюррей и Серена УильямсПобеда Мюррея, долгожданный титул Серены Уильямс и прорыв ВеснинойО главных событиях третьего в сезоне турнира Большого шлема – Уимблдона
    Подробный разбор
  • Четвертое поражение подряд. Такого не было около 15 лет
  • Россиянка Мария Шарапова потерпела очередную неудачу
  • New love story. Шарапова встречается с британским мультимиллионером
  • Российская теннисистка готовится не только к грунтовому сезону, но и к свадьбе
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Окажет ли сборная Чехии сопротивление России?
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 10 мая
  • 1,70
    •
  • «Нэшвилл» или «Виннипег» — кто выйдет в финал Западной конференции?
  • «Нэшвилл» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 11 мая
  • 1,68
    •
    Теннис. Лента новостей
  • 21:59
    • Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
  • 16:07
    • Серена Уильямс снялась с турнира в Риме
  • 15:02
    • Халеп вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Мадриде
  • 08/05
    • Касаткина — в третьем круге турнира в Мадриде
  • 08/05
    • Донской пробился во второй круг турнира в Мадриде
  • 07/05
    • Шарапова одержала вторую победу на турнире в Мадриде
  • 07/05
    • Опубликован обновленный рейтинг ATP
  • 07/05
    • Шарапова поднялась на одну позицию в рейтинге WTA
  • 06/05
    • Шарапова успешно стартовала на турнире в Мадриде
  • 06/05
    • Александр Зверев выиграл турнир в Мюнхене
  • 05/05
    • Касаткина вышла во второй круг турнира в Мадриде
  • 05/05
    • Хромачева выиграла «Челленджер» в Аньнине
  • 04/05
    • Блинкова и Олару выиграли турнир в Рабате
  • 04/05
    • Удар Шараповой признан лучшим по итогам апреля
  • 04/05
    • Потапова пробилась в финал турнира ITF в Химках
  • 04/05
    • Феррер не сыграет в Мадриде впервые за 16 лет
  • 03/05
    • Потапова вышла в полуфинал турнира ITF в Химках
  • 02/05
    • Вихлянцева проиграла Квитовой на турнире в Праге
  • 01/05
    • Южный взял всего два гейма в матче с Фаббиано
  • 30/04
    • Александрова обыграла Хогенкамп
    Весь теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    ATP WTA
    Кубок Дэвиса Кубок Федерации
    Australian Open Ролан Гаррос
    Уимблдон US Open

    Игроки

    Азаренко Бердых Богомолов Веснина Возняцки
    Джокович Звонарева Иванович Квитова Кириленко
    Кузнецова Макарова Мюррей Надаль Павлюченкова
    Петкович Радванска Тсонга Уильямс Серена Федерер
    Шарапова