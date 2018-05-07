Опубликован обновленный рейтинг ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 7 мая болгаринподнялся на четвертую строчку. Испанецостался на первой позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Лучший из россиян,, располагается на 31-й позиции.

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