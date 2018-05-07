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    Опубликован обновленный рейтинг ATP

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    Григор Димитров
    На фото:Григор Димитров
    В обновлённом рейтинге ATP от 7 мая болгарин Григор Димитров поднялся на четвертую строчку. Испанец Рафаэль Надаль остался на первой позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на 31-й позиции.

    Рейтинг ATP. 7 мая

    1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770.
    2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670.
    3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5195.
    4 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4950.
    5 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4780.
    6 (6). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4470.
    7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3545.
    8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3345.
    9 (9). Джон Иснер (США) — 3125.
    10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3020.
    … 31 (31). Андрей Рублёв (Россия) — 1417...
    38 (38). Карен Хачанов (Россия) — 1255...
    51 (50). Даниил Медведев (Россия) — 1019...
    90 (88). Евгений Донской (Россия) — 673.

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