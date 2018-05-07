Опубликован обновленный рейтинг ATP

Рейтинг ATP. 7 мая
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5195.
4 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4950.
5 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4780.
6 (6). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4470.
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3545.
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3345.
9 (9). Джон Иснер (США) — 3125.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3020.
… 31 (31). Андрей Рублёв (Россия) — 1417...
38 (38). Карен Хачанов (Россия) — 1255...
51 (50). Даниил Медведев (Россия) — 1019...
90 (88). Евгений Донской (Россия) — 673.