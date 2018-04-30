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    Шарапова потеряла 12 позиций в рейтинге WTA

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    Мария Шарапова
    На фото:Мария Шарапова
    Россиянка Мария Шарапова потеряла 12 позиций в рейтинге WTA, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

    Экс-первая ракетка мира не смогла пробиться во второй круг турнира в Штутгарте, проиграв француженке Каролин Гарсии, и опустилась на 53-ю строчку рейтинга.

    Лучшей из российских теннисисток остается Дарья Касаткина, занимающая 15-е место.

    В топ-10 рейтинга изменений не произошло.

    Рейтинг WTA. Версия от 30 апреля:

    1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8055 очков,
    2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6790,
    3 (3). Гарбин Мугуруса (Испания) — 6065,
    4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5450,
    5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5382,
    6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100,
    7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4700,
    8 (8). Винус Уильямс (США) — 4276,
    9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3939,
    10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3271…

    15 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 2570…
    27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1740…
    28 (28). Светлана Кузнецова (Россия) — 1618…
    32 (32). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…
    43 (43). Елена Веснина (Россия) — 1175…
    53 (41). Мария Шарапова (Россия) — 1073…
    83 (82). Наталья Вихлянцева (Россия) — 764.

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