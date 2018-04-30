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    Надаль продолжает лидировать в рейтинге ATP

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    Рафаэль Надаль
    На фото:Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль сохранил первую строчку в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

    Накануне Надаль стал победителем турнира в Барселоне, обыграв в финале грека Стефаноса Циципаса (6:2, 6:1) и завоевав 77-й титул в карьере, и теперь опережает идущего вторым швейцарца Роджера Федерера на 100 очков.

    Циципас «взлетел» на 19 позиций и теперь идет 44-м.

    В топ-10 изменений не произошло. Лучшим из россиян остается Андрей Рублев, занимающий 31-е место.

    Рейтинг ATP. Версия от 30 апреля:

    1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков,
    2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8670,
    3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5195,
    4 (4). Марин Чилич (Хорватия) — 4985,
    5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4950,
    6 (6). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 4470,
    7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3545,
    8 (8) Кевин Андерсон (ЮАР) — 3390,
    9 (9). Джон Изнер (США) — 3125,
    10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 3020…

    31 (31). Андрей Рублев (Россия) — 1417…
    38 (37). Карен Хачанов (Россия) — 1255…
    50 (48). Даниил Медведев (Россия) — 1019…
    88 (86). Евгений Донской (Россия) — 673…
    99 (100). Михаил Южный (Россия) — 620.

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