Надаль продолжает лидировать в рейтинге ATP

Испанецсохранил первую строчку в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Накануне Надаль стал победителем турнира в Барселоне, обыграв в финале грека Стефаноса Циципаса (6:2, 6:1) и завоевав 77-й титул в карьере, и теперь опережает идущего вторым швейцарца Роджера Федерера на 100 очков.

Циципас «взлетел» на 19 позиций и теперь идет 44-м.

В топ-10 изменений не произошло. Лучшим из россиян остается Андрей Рублев, занимающий 31-е место.

Рейтинг ATP. Версия от 30 апреля:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8670,

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5195,

4 (4). Марин Чилич (Хорватия) — 4985,

5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4950,

6 (6). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 4470,

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3545,

8 (8) Кевин Андерсон (ЮАР) — 3390,

9 (9). Джон Изнер (США) — 3125,

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 3020…

31 (31). Андрей Рублев (Россия) — 1417…

38 (37). Карен Хачанов (Россия) — 1255…

50 (48). Даниил Медведев (Россия) — 1019…

88 (86). Евгений Донской (Россия) — 673…

99 (100). Михаил Южный (Россия) — 620.