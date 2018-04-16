Кузнецова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток мира.

Изменений в первой десятке не произошло. Лидирует по-прежнему румынка Симона Халеп, за которой идут датчанка Каролин Возняцки и испанка Гарбинье Мугуруса.

Лучшей среди россиянок остается Дарья Касаткина, занимающая 14-е место.

Другая россиянка Светлана Кузнецова поднялась c 29-го на 28-е место. На прошлой неделе она проиграла немке Моне Бартель на старте турнира в Лугано.

Рейтинг WTA от 16 апреля:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8140 очков,

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6790,

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6065,

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5630,

5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5307,

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4730,

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4615,

8 (8). Винус Уильямс (США) — 4276,

9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3938,

10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3271…

14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 2570…

17 (20). Элизе Мертенс (Бельгия) — 2420...

27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1700…

28 (29). Светлана Кузнецова (Россия) — 1613…

32 (32). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…

42 (42). Мария Шарапова (Россия) — 1257,

43 (43). Елена Веснина (Россия) — 1175…

47 (61). Арина Соболенко (Белоруссия) — 1128...

82 (81). Наталья Вихлянцева (Россия) — 764…

84 (132). Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) — 748...

99 (99). Екатерина Александрова (Россия) — 649.