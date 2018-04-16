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    Кузнецова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

    Каролин Возняцки Гарбин Мугуруса Элина Свитолина Елена Остапенко Каролина Плишкова Каролин Гарсия Винус Уильямс Слоан Стивенс Петра Квитова Дарья Касаткина Анастасия Павлюченкова Светлана Кузнецова Екатерина Макарова Мария Шарапова Елена Веснина Екатерина Александрова
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    Светлана Кузнецова
    На фото:Светлана Кузнецова
    Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток мира.

    Изменений в первой десятке не произошло. Лидирует по-прежнему румынка Симона Халеп, за которой идут датчанка Каролин Возняцки и испанка Гарбинье Мугуруса.

    Лучшей среди россиянок остается Дарья Касаткина, занимающая 14-е место.

    Другая россиянка Светлана Кузнецова поднялась c 29-го на 28-е место. На прошлой неделе она проиграла немке Моне Бартель на старте турнира в Лугано.

    Рейтинг WTA от 16 апреля:

    1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8140 очков,
    2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6790,
    3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6065,
    4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5630,
    5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5307,
    6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4730,
    7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4615,
    8 (8). Винус Уильямс (США) — 4276,
    9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3938,
    10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3271…
    14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 2570…
    17 (20). Элизе Мертенс (Бельгия) — 2420...
    27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1700…
    28 (29). Светлана Кузнецова (Россия) — 1613…
    32 (32). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…
    42 (42). Мария Шарапова (Россия) — 1257,
    43 (43). Елена Веснина (Россия) — 1175…
    47 (61). Арина Соболенко (Белоруссия) — 1128...
    82 (81). Наталья Вихлянцева (Россия) — 764…
    84 (132). Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) — 748...
    99 (99). Екатерина Александрова (Россия) — 649.

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