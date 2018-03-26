Южный проиграл Изнеру в третьем круге «Мастерса» в Майами

102-я ракетка мира россиянинзавершил борьбу на турнире серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

В матче третьего круга 35-летний теннисист уступил хозяину кортов и 14-му сеяному Джону Изнеру — 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Михаил допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету его соперника 9 эйсов, 2 ошибки на подаче и 3 брейка.

Счет личных встреч теннисистов стар равным — 2-2.

В четвертом круге Изнер сыграет со 2-м сеяным хорватом Марином Чиличем, который в двух сетах переиграл канадца Вашека Поспишила — 7:5, 7:6 (7:4).

Другие результаты:

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — Кеи Нисикори (Япония) — 6:2, 6:2

Филип Крайинович (Сербия) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:3, 6:3

Жереми Шарди (Франция) — Григор Димитров (Болгария) — 6:4, 6:4

Диего Шварцман (Аргентина) — Милош Раонич (Канада) — 6:7 (5:7), 3:6

Чон Хён (Южная Корея) — Майкл Ммо (США) — 6:1, 6:1

Жоау Соуза (Португалия) – Джаред Доналдсон (США) – 1:6, 6:3, 6:4