Южный проиграл Изнеру в третьем круге «Мастерса» в Майами

В матче третьего круга 35-летний теннисист уступил хозяину кортов и 14-му сеяному Джону Изнеру — 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.
Михаил допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету его соперника 9 эйсов, 2 ошибки на подаче и 3 брейка.
Счет личных встреч теннисистов стар равным — 2-2.
В четвертом круге Изнер сыграет со 2-м сеяным хорватом Марином Чиличем, который в двух сетах переиграл канадца Вашека Поспишила — 7:5, 7:6 (7:4).
Другие результаты:
Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — Кеи Нисикори (Япония) — 6:2, 6:2
Филип Крайинович (Сербия) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:3, 6:3
Жереми Шарди (Франция) — Григор Димитров (Болгария) — 6:4, 6:4
Диего Шварцман (Аргентина) — Милош Раонич (Канада) — 6:7 (5:7), 3:6
Чон Хён (Южная Корея) — Майкл Ммо (США) — 6:1, 6:1
Жоау Соуза (Португалия) – Джаред Доналдсон (США) – 1:6, 6:3, 6:4