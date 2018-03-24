Вихлянцева уступила Винус Уильямс в Майами

88-я ракетка мира россиянкапроиграла американкево втором круге турнира в Майами, призовой фонд которого составляет почти 8 миллионов долларов.

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Уильямс-старшей.

8-я сеяная американка выполнила 3 эйса, 5 раз ошиблась при подаче и реализовала 6 брейк-поинтов из 14 возможных. На счету Натальи 6 подач навылет, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

Соперницей Уильямс в третьем раунде турнира будет Кики Бертенс из Нидерландов, обыгравшая другую американку Варвару Лепченко — 5:7, 7:6 (7:5), 6:1.

Другие результаты:

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Каролин Возняцки (Дания, 2) — 0:6, 6:4, 6:4

Елена Остапенко (Латвия, 6) — Тимя Бабош (Венгрия) — 6:4, 6:4

Мария Саккари (Греция) — Анетт Контавейт (Эстония, 28) — 6:4, 6:1

Даниэль Коллинз (США, Q) — Коко Вандевеге (США, 16) — 6:3, 1:6, 6:1

Йоханна Конта (Великобритания, 11) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 6:4, 6:3

Дарья Гаврилова (Австралия, 26) — Андреа Петкович (Германия, Q) — 7:6 (7:3), 6:4

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Чжан Шуай (Китай, 31) – 6:3, 6:2

Эшли Барти (Австралия, 21) – Клэр Лю (США, WC) – 6:0, 7:6 (7:0)