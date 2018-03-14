Касаткина обыграла Возняцки в Индиан-Уэллсе

19-я ракетка мира россиянкавышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

В четвертом круге 20-я сеяная сломила сопротивление второй ракетки мира датчанки Каролин Возняцки — 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту.

Россиянка в первом сете уступала со счетом 0:3, но смогла выиграть 5 геймов подряд, дважды взяв подачу соперницы.

Всего Дарья записал на свой счет 6 брейков, выполнила 1 эйс и допустила 3 ошибки на подаче. На счету Каролин 1 подача навылет, 3 двойных ошибки и 4 брейка.

Соперница Касаткиной по четвертьфиналу определится в матче между француженкой Каролин Гарсией и немкой Анжелик Кербер.

Другие результаты:

Карла Суарес-Наварро (Испания) — Дэниэлл Роуз Коллинз (США) — 6:2, 6:4

Наоми Осака (Япония) – Мария Саккари (Греция) – 6:1, 5:7, 6:1

Винус Уильямс (США) – Анастасия Севастова (Латвия) – 7:6 (8:6), 6:4

Каролина Плишкова (Чехия) — Аманда Анисимова (США) — 6:1, 7:6 (7:2)

Симона Халеп (Румыния) — Ван Цян (Китай) — 7:5, 6:1

Петра Мартич (Хорватия) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:3, 7:6 (7:4)