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    Касаткина обыграла Возняцки в Индиан-Уэллсе

    WTA Каролин Возняцки Дарья Касаткина Каролина Плишкова Винус Уильямс Карла Суарес-Наварро Симона Халеп
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    Дарья Касаткина
    На фото:Дарья Касаткина
    19-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

    В четвертом круге 20-я сеяная сломила сопротивление второй ракетки мира датчанки Каролин Возняцки — 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту.

    Россиянка в первом сете уступала со счетом 0:3, но смогла выиграть 5 геймов подряд, дважды взяв подачу соперницы.

    Всего Дарья записал на свой счет 6 брейков, выполнила 1 эйс и допустила 3 ошибки на подаче. На счету Каролин 1 подача навылет, 3 двойных ошибки и 4 брейка.

    Соперница Касаткиной по четвертьфиналу определится в матче между француженкой Каролин Гарсией и немкой Анжелик Кербер.

    Другие результаты:

    Карла Суарес-Наварро (Испания) — Дэниэлл Роуз Коллинз (США) — 6:2, 6:4
    Наоми Осака (Япония) – Мария Саккари (Греция) – 6:1, 5:7, 6:1
    Винус Уильямс (США) – Анастасия Севастова (Латвия) – 7:6 (8:6), 6:4
    Каролина Плишкова (Чехия) — Аманда Анисимова (США) — 6:1, 7:6 (7:2)
    Симона Халеп (Румыния) — Ван Цян (Китай) — 7:5, 6:1
    Петра Мартич (Хорватия) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:3, 7:6 (7:4)

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