Федерер — в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира швейцарецпреодолел барьер третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

В понедельник лидер посева в двух партиях переиграл серба Филипа Крайиновича — 6:2, 6:1. Поединок продолжался 58 минут.

Роджер 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-поинтов из 8 возможных. На счету Филипа 4 ошибки на подаче и 1 брейк.

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Соперником Федерера по 1/8 финала соревнований будет француз Жереми Шарди, который ранее переиграл своего соотечественника Адриана Маннарино (7:5, 4:6, 6:1).

Другие результаты:

Пабло Куэвас (Уругвай) — Доминик Тим (Австрия) — 3:6, 6:4, 4:2 отказ

Борна Чорич (Хорватия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 6:1, 6:3

Фернандо Вердаско (Испания) — Тейлор Фриц (США) — 6:4, 2:6, 6:7 (1:7)

Томаш Бердых (Чехия) — Чон Хён (Корея) — 4:6, 4:6