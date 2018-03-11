Веснина с победы начала защиту титула в Индиан-Уэллсе

24-я ракетка мира россиянкапробилась в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

Во втором круге 24-я сеяная одержала волевую победу над американкой Кэтрин Беллис — 2:6, 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут.

Чемпионка Индиан-Уэллса-2017 выполнила 3 эйса, допустила 3 двойных ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12, отдав 3 гейма на своей подаче.

В третьем круге соперницей Весниной станет победительница пары Екатерина Макарова (Россия) — Анжелик Кербер (Германия).

Софья Жук, получившая от организаторов wild card, в матче второго круга взяла верх над Магдаленой Рыбариковой из Словакии — 6:3, 2:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. В решающем сете при счете 5:4 на своей подаче россиянка не реализовала 11 матч-боллов.

Следующей соперницей 18-летней Жук станет американка Даниэль Роуз Коллинз, выбившая из борьбы соотечественницу Мэдисон Киз (6:3, 7:6 (7:1)).

Дарья Касаткина, посеянная под 20-м номером, оказалась сильнее чешки Катерины Синяковой, которая отказалась от продолжения борьбы при счете 6:2, 5:2 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут.

Соперница Касаткиной по третьему кругу определится в матче между американкой Слоан Стивенс и белоруской Викторией Азаренко.

Наталья Вихлянцева не смогла пробиться в третий круг, уступив 12-й сеяной немке Юлии Гёргес — 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

В 1/16 финала Гёргес сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой, которая одержала победу над пуэрториканкой Моникой Пюиг (6:2, 2:6, 6:1).