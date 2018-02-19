Федерер стал самым возрастным лидером рейтинга ATP

Главное изменение произошло на вершине, где швейцарец Роджер Федерер сместил испанца Рафаэля Надаля благодаря победе на турнире в Роттердаме.
36-летний теннисист, последний раз возглавлявший рейтинг в 2012 году, стал самым возрастным лидером рейтинга ATP.
Ранее самым возрастным теннисистом на первом месте рейтинга был американец Андре Агасси, который в 2003 году являлся первой ракеткой мира в 33 года.
Финалист турнира в Роттердаме болгарин Григор Димитров поднялся на четвертое место, победитель турнира в Нью-Йорке южноафриканец Кевин Андерсон вошел в топ-10, став девятым.
Рейтинг ATP от 19 февраля:
1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 10105 очков,
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9760,
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4960,
4 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4635,
5 (4). Александр Зверев (Германия) — 4450,
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 4220,
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3280,
8 (8). Джек Сок (США) — 2880,
9 (11). Кевин Андерсон (ЮАР) — 2825,
10 (9). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 2815…
31 (34). Андрей Рублев (Россия) — 1439…
47 (48). Карен Хачанов (Россия) — 1030…
50 (57). Даниил Медведев (Россия) — 984…
76 (72). Евгений Донской (Россия) — 694...
93 (94). Михаил Южный (Россия) — 604.