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    Федерер стал самым возрастным лидером рейтинга ATP

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    Роджер Федерер
    На фото:Роджер Федерер
    Ассоциация теннисистов-профессионалов на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисистов мира.

    Главное изменение произошло на вершине, где швейцарец Роджер Федерер сместил испанца Рафаэля Надаля благодаря победе на турнире в Роттердаме.

    36-летний теннисист, последний раз возглавлявший рейтинг в 2012 году, стал самым возрастным лидером рейтинга ATP.

    Ранее самым возрастным теннисистом на первом месте рейтинга был американец Андре Агасси, который в 2003 году являлся первой ракеткой мира в 33 года.

    Финалист турнира в Роттердаме болгарин Григор Димитров поднялся на четвертое место, победитель турнира в Нью-Йорке южноафриканец Кевин Андерсон вошел в топ-10, став девятым.

    Рейтинг ATP от 19 февраля:

    1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 10105 очков,
    2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9760,
    3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4960,
    4 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4635,
    5 (4). Александр Зверев (Германия) — 4450,
    6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 4220,
    7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3280,
    8 (8). Джек Сок (США) — 2880,
    9 (11). Кевин Андерсон (ЮАР) — 2825,
    10 (9). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 2815…
    31 (34). Андрей Рублев (Россия) — 1439…
    47 (48). Карен Хачанов (Россия) — 1030…
    50 (57). Даниил Медведев (Россия) — 984…
    76 (72). Евгений Донской (Россия) — 694...
    93 (94). Михаил Южный (Россия) — 604.

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