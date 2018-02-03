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    Звонарева и Бачински вышли в финал турнира в Санкт-Петербурге

    WTA Тимея Бачински Вера Звонарева
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    Вера Звонарева
    На фото:Вера Звонарева
    Россиянка Вера Звонарева и швейцарка Тимея Бачински вышли в финал турнира турнира St. Petersburg Ladies Trophy, призовой фонд которого составляет 734 тысячи долларов.

    В полуфинальном матче они со счетом 6:4, 6:2 переиграли за час и 10 минут китаянку Сюй Ифань и канадку Габриэлу Дабровски, «посеянных» под первым номером.

    Звонарева и Бачински не выполнили ни одного эйса, допустили две двойные ошибки, а также реализовали пять брейк-пойнтов из восьми.

    В финале Звонарева и Бачински встретятся с россиянкой Аллой Кудрявцевой и словенкой Катариной Среботник, которые днем ранее нанесли поражение американке Ракель Атаво и немке Анне-Лене Грёнефельд со счётом 6:4, 3:6, [11:9].

    Впервые за три года существования турнира в числе чемпионок будет кто-то из российских теннисисток.

    В 2016 году Вера Душевина дошла до финала в паре с чешкой Барборой Крейчиковой, но в решающем матче они проиграли швейцарке Мартине Хингис и Сане Мирзе из Индии.

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