Звонарева и Бачински вышли в финал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянкаи швейцаркавышли в финал турнира турнира, призовой фонд которого составляет 734 тысячи долларов.

В полуфинальном матче они со счетом 6:4, 6:2 переиграли за час и 10 минут китаянку Сюй Ифань и канадку Габриэлу Дабровски, «посеянных» под первым номером.

Звонарева и Бачински не выполнили ни одного эйса, допустили две двойные ошибки, а также реализовали пять брейк-пойнтов из восьми.

В финале Звонарева и Бачински встретятся с россиянкой Аллой Кудрявцевой и словенкой Катариной Среботник, которые днем ранее нанесли поражение американке Ракель Атаво и немке Анне-Лене Грёнефельд со счётом 6:4, 3:6, [11:9].

Впервые за три года существования турнира в числе чемпионок будет кто-то из российских теннисисток.

В 2016 году Вера Душевина дошла до финала в паре с чешкой Барборой Крейчиковой, но в решающем матче они проиграли швейцарке Мартине Хингис и Сане Мирзе из Индии.