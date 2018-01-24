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    Серена Уильямс в феврале сыграет за сборную США

    Кубок Федерации WTA Серена Уильямс
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    Серена Уильямс
    На фото:Серена Уильямс
    23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, пропустившая Открытый чемпионат Австралии по теннису, в феврале сыграет за команду США в матче первого раунда Мировой группы Кубка Федерации с командой Нидерландов, сообщается на сайте Ассоциации тенниса США.

    Матч состоится в американском Эшвилле 10-11 февраля.

    Вместе с Уильямс-младшей за команду США сыграет ее сестра Винус, а также Коко Вандевеге. Четвертая участница команды будет объявлена на следующей неделе.

    В конце декабря Уильямс-младшая выступила на выставочном турнире в Абу-Даби, который стал для нее первым выходом на корт после появления на свет в сентябре ее дочери. Свой последний официальный матч Серена провела в январе прошлого года,в финале Australian Open обыграла свою сестру (6:4, 6:4).

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