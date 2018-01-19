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    Суарес-Наварро — в четвертом круге Australian Open

    Australian Open WTA Кайя Канепи Карла Суарес-Наварро
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    Карла Суарес-Наварро
    На фото:Карла Суарес-Наварро
    40-я ракетка мира испанка Карла Суарес-Наварро в трети раз в карьере вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии.

    В пятницу Суарес-Наварро одержала волевую победу над эстонкой Кайей Канепи — 3:6, 6:1, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут.

    Карла 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

    За выход в четвертьфинал Суарес-Наварро поспорит с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) — Анетт Контавейт (Эстония).

    Другие результаты:

    Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Катерина Бондаренко (Украина) — 7:5, 3:6, 6:1
    Элисе Мертенс (Бельгия) — Ализе Корне (Франция) — 7:5, 6:4

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