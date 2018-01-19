Суарес-Наварро — в четвертом круге Australian Open

40-я ракетка мира испанкав трети раз в карьере вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии.

В пятницу Суарес-Наварро одержала волевую победу над эстонкой Кайей Канепи — 3:6, 6:1, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут.

Карла 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Суарес-Наварро поспорит с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) — Анетт Контавейт (Эстония).

Другие результаты:

Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Катерина Бондаренко (Украина) — 7:5, 3:6, 6:1

Элисе Мертенс (Бельгия) — Ализе Корне (Франция) — 7:5, 6:4