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    Габашвили не смог пробиться в основную сетку Australian Open

    Australian Open ATP Теймураз Габашвили
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    Теймураз Габашвили
    На фото:Теймураз Габашвили
    Россиянин Теймураз Габашвили​ не смог преодолеть квалификационный раунд Открытого чемпионата Австралии.

    В среду экс-первая ракетка России уступил поляку Хуберту Хуркачу – 3:6, 6:3, 3:6. Встреча продолжалась полтора часа.

    Габашвили выполнил 2 эйса и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету Хуркача 4 подачи навылет и 3 реализованных брейк-пойнта.

    Следующим соперником Хуркача будет итальянец Маттео Берреттини.

    Алексей Ватутин в первом раунде квалификации Australian Open переиграл Джейсона Джунга, представляющего Тайвань, — 6:1, 5:7, 6:2. Теннисситы провели на корте 2 часа 16 минут.

    Ватутин дважды подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 9 из 24 брейк-пойнтов. На счету Джунга 1 эйс, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

    Следующим соперником Ватутина будет японец Го Соеда.

    Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии начнутся 15 января.

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