Габашвили не смог пробиться в основную сетку Australian Open

Ватутин дважды подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 9 из 24 брейк-пойнтов. На счету Джунга 1 эйс, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

Алексей Ватутин в первом раунде квалификации Australian Open переиграл Джейсона Джунга , представляющего Тайвань, — 6:1, 5:7, 6:2. Теннисситы провели на корте 2 часа 16 минут.

Габашвили выполнил 2 эйса и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету Хуркача 4 подачи навылет и 3 реализованных брейк-пойнта.

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