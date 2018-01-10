Габашвили не смог пробиться в основную сетку Australian Open

В среду экс-первая ракетка России уступил поляку Хуберту Хуркачу – 3:6, 6:3, 3:6. Встреча продолжалась полтора часа.
Габашвили выполнил 2 эйса и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету Хуркача 4 подачи навылет и 3 реализованных брейк-пойнта.
Следующим соперником Хуркача будет итальянец Маттео Берреттини.
Алексей Ватутин в первом раунде квалификации Australian Open переиграл Джейсона Джунга, представляющего Тайвань, — 6:1, 5:7, 6:2. Теннисситы провели на корте 2 часа 16 минут.
Ватутин дважды подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 9 из 24 брейк-пойнтов. На счету Джунга 1 эйс, 3 двойные ошибки и 5 брейков.
Следующим соперником Ватутина будет японец Го Соеда.
Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии начнутся 15 января.