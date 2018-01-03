Радванска — в четвертьфинале турнира в Окленде

Полькавышла в четвертьфинал турнира в Окленде (Новая Зеландия), призовой фонд которого составляет 250 тысяч долларов.

В среду 4-я сеяная победила американку Тейлор Таунсенд со счетом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Агнешка выполнила 1 эйс и реализовала 5 брейк-поинтов из 15 возможных.

Следующей соперницей 28-й ракетки мира будет еще одна представительница США Сачия Викери.

Возняцки вышла в четвертьфинал турнира в Окленде

2-я ракетка соревнований немка Юлия Гёргес во втором круге взяла верх над словачкой Викторией Кужмовой — 6:4, 6:0. В четвертьфинале Гёргес встретится со словенкой Полоной Херцог.