Радванска — в четвертьфинале турнира в Окленде

В среду 4-я сеяная победила американку Тейлор Таунсенд со счетом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.
Агнешка выполнила 1 эйс и реализовала 5 брейк-поинтов из 15 возможных.
Следующей соперницей 28-й ракетки мира будет еще одна представительница США Сачия Викери.
Возняцки вышла в четвертьфинал турнира в Окленде
2-я ракетка соревнований немка Юлия Гёргес во втором круге взяла верх над словачкой Викторией Кужмовой — 6:4, 6:0. В четвертьфинале Гёргес встретится со словенкой Полоной Херцог.
.@ARadwanska sees off Townsend 6-3, 7-5!— WTA (@WTA) 3 января 2018 г.
Advances to @ASB_Classic Quarterfinals! pic.twitter.com/lPIilMUSlD