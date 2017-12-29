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    Федерер и Серена Уильямс названы спортсменами года по версии AIPS

    Серена Уильямс Роджер Федерер ATP WTA Вокруг тенниса
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    Серена Уильямс и Роджер Федерер
    На фото:Серена Уильямс и Роджер Федерер
    Лучшими спортсменами 2017 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) во второй раз подряд названы теннисисты Роджер Федерер и Серена Уильямс.

    В голосовании приняли участие 517 журналистов из 112 стран.

    Лучший спортсмен

    1. Роджер Федерер (теннис) – 928 (19.94%)
    2. Криштиану Роналду (футбол) – 788 (16.94%)
    3. Лионель Месси (футбол) – 530 (11.39%)
    4. Льюис Хэмилтон («Формула-1») – 358 (7.69%)
    5. Рафаэль Надаль (теннис) – 351 (7.54%)

    Лучшая спортсменка

    1. Серена Уильямс (теннис) – 651 (13.99%)
    2. Катинка Хоссу (плавание) – 631 (13.56%)
    3. Эллисон Феликс (легкая атлетика) – 495 (10.64%)
    4. Кэтлин Ледеки (плавание) – 442 (9.5%)
    5. Гарбинье Мугуруса (теннис) – 351 (7.54%)

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