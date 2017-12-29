Федерер и Серена Уильямс названы спортсменами года по версии AIPS

В голосовании приняли участие 517 журналистов из 112 стран.
Лучший спортсмен
1. Роджер Федерер (теннис) – 928 (19.94%)
2. Криштиану Роналду (футбол) – 788 (16.94%)
3. Лионель Месси (футбол) – 530 (11.39%)
4. Льюис Хэмилтон («Формула-1») – 358 (7.69%)
5. Рафаэль Надаль (теннис) – 351 (7.54%)
Лучшая спортсменка
1. Серена Уильямс (теннис) – 651 (13.99%)
2. Катинка Хоссу (плавание) – 631 (13.56%)
3. Эллисон Феликс (легкая атлетика) – 495 (10.64%)
4. Кэтлин Ледеки (плавание) – 442 (9.5%)
5. Гарбинье Мугуруса (теннис) – 351 (7.54%)