Федерер и Серена Уильямс названы спортсменами года по версии AIPS

На фото: Серена Уильямс и Роджер Федерер eurosport.com

В голосовании приняли участие 517 журналистов из 112 стран.

Лучшими спортсменами 2017 года по версии(AIPS) во второй раз подряд названы теннисисты

Автомобили, которые порадовали и разочаровали в 2017 году

АВТО Автомобили, которые порадовали и разочаровали в 2017 году

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