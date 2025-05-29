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    Евролига объявила о расширении количества команд со следующего сезона

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    Евролига официально объявила об увеличении числа участников с 18 до 20 команд.

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    В новом розыгрыше к турниру присоединятся «Валенсия», «Хапоэль» Тель-Авив и «Дубай». При этом немецкая «Альба» решила добровольно покинуть Евролигу и перейти в Лигу чемпионов ФИБА.

    Формат соревнований останется прежним: шесть лучших команд по итогам регулярного чемпионата напрямую выходят в плей-офф, а ещё четыре разыграют оставшиеся путёвки в плей-ин.

    Общее количество туров увеличится с 34 до 38, из которых девять туров будут сдвоенными. Финал четырёх в 2026 году пройдет в Белграде.

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