Евролига объявила о расширении количества команд со следующего сезона

официально объявила об увеличении числа участников с 18 до 20 команд.

В новом розыгрыше к турниру присоединятся «Валенсия», «Хапоэль» Тель-Авив и «Дубай». При этом немецкая «Альба» решила добровольно покинуть Евролигу и перейти в Лигу чемпионов ФИБА.

Формат соревнований останется прежним: шесть лучших команд по итогам регулярного чемпионата напрямую выходят в плей-офф, а ещё четыре разыграют оставшиеся путёвки в плей-ин.

Общее количество туров увеличится с 34 до 38, из которых девять туров будут сдвоенными. Финал четырёх в 2026 году пройдет в Белграде.