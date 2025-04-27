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    НБА. «Оклахома» победила «Мемфис», «Денвер» одолел «Клипперс», «Голден Стэйт» — «Хьюстон»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Оклахома» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА на выезде обыграла «Мемфис» со счетом 117:115.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    Самым результативным на паркете стал защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 38 очков.

    «Оклахома» выиграл серию со счетом 4-0 и вышел во второй раунд, где встретится с победителем серии «Денвер» — «Клипперс».

    «Денвер» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА в гостях одолел «Клипперс» со счетом 101:99.

    Самым результативным на паркете стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 36 очков и сделавший 21 подбор.

    Счет в серии 2-2. Пятый матч пройдет 30 апреля и начнется в 5:00 мск.

    Прогнозы и ставки на НБА

    «Голден Стэйт» на своем паркете победил «Хьюстон» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 104:93.

    У хозяев больше всех очков набрал Стефен Карри — 36 очков и 9 передач.

    «Уорриорз» повели в серии до четырех побед со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет в Сан-Франциско в ночь на 29 апреля и начнется в 05:00 мск.

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