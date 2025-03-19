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    Томас Бах стал почетным президентом МОК

    Прочие Олимпизм
    Главе МОК Томасу Баху присвоили пожизненное звание почетного президента Международного олимпийского комитета.

    Томас Бах
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    Томас Бах

    «В честь выдающихся заслуг Томаса Баха, его преданности делу, укреплению единства посредством спорта и неустанному стремлению к совершенству предлагаю присвоить ему звание пожизненного почетного президента МОК. Это было бы достойной данью уважения. Я прошу поддержки и одобрения представленного предложения», — отметила вице‑президент МОК Николь Хеверц во время специального заседания, которое проходит в Греции.

    Ранее стало известно о том, что Бах вскоре покинет свой пост. Выборы нового президента запланированы на 20 марта, а передача полномочий состоится 24 июня.

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