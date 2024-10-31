НБА. «Лейкерс» взял верх над «Кливлендом», «Вашингтон» одолел «Атланту», «Индиана» — «Бостон»

дома победилав матче регулярного чемпионата НБА — 105:93.

Самым результативным игроком матча оказался нападающий хозяев Лугентц Дорт — 20 очков.

«Тандер» одержали 4-ю победу подряд и лидируют в таблице Западной конференции. «Сперс» потерпели 3-е поражение в 4 матчах — 13-я позиция.

«Кливленд» выиграл у «Лейкерс» — 134:110. «Кавальерс» одержали пятую победу в пяти играх на старте сезона.

«Голден Стэйт» дома обыграл «Нью Орлеан» — 104:89. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джордан Хокинс — 23 очка.

Лидер «Уорриорз» Стефен Карри пропустил матч из-за травмы.

«Голден Стэйт» одержал 4-ю победу в 5 матчах и занимает второе место в таблице Западной конференции.

Все результаты игрового дня НБА 31 октября

«Шарлотт Хорнетс» — «Торонто Рэпторс» — 138:133

«Кливленд Кавальерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 134:110

«Филадельфия Сиксерс» — «Детройт Пистонс» — 95:105

«Вашингтон Уизардс» — «Атланта Хоукс» — 133:120

«Индиана Пэйсерс» — «Бостон Селтикс» — 135:132 OT

«Майами Хит» — «Нью-Йорк Никс» — 107:116

Прогнозы и ставки на НБА

«Мемфис Гриззлиз» — «Бруклин Нетс» — 106:119

«Чикаго Буллз» — «Орландо Мэджик» — 102:99

«Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс» — 105:93

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 104:89

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 105:106