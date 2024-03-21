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    НБА. «Финикс» нанес поражение «Филадельфии», «Милуоки» уступили «Бостону»

    Прочие Баскетбол НБА
    В матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» дома переиграли «Филадельфию Сиксерс» со счетом 115:102.

    Кевин Дюрант
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    Кевин Дюрант

    Самым результативным игроком матча стал Грейсон Аллен («Финикс»), набравший 32 очка. 22 очка набрал легкий форвард «Санз» Кевин Дюрант, что позволило ему выйти на чистое восьмое место в истории лиги по количеству набранных очков за профессиональную карьеру.

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    Лидер Восточной конференции «Бостон Селтикс» на своем паркете победил идущих на Востоке вторыми «Милуоки Бакс» со счетом 122:119.

    «Бостон» продлил свою победную серию в регулярном чемпионате НБА до семи матчей. В таблице Восточной конференции при равном количестве сыгранных матчей (по 69) «Милуоки» отстает от «Селтикс» на 11 побед (44 против 55), опережая находящихся на третьем месте «Кливленд Кавальерс» на одну победу.

    Результаты игрового дня:

    «Кливленд Кавальерс» — «Майами Хит» — 104:107.

    «Детройт Пистонс» — «Индиана Пэйсерс» — 103:122.

    «Торонто Рэпторс» — «Сакраменто Кингз» — 89:123.

    «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс» — 122:119.

    «Оклахома-Сити Тандер» — «Юта Джаз» — 119:107.

    «Голден Стэйт Уорриорз» — «Мемфис Гриззлиз» — 137:116.

    «Финикс Санз» — «Филадельфия Сиксерс» — 115:102.

    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 103:116.

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