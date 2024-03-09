Норвегия уверенно выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в США

Ингрид Ландмарк Тандреволд Фото: globallookpress.com
Уверенную победу праздновала сборная Норвегии, на второй строчке финишировала команда Германии, а замкнула тройку лучших главная команда Швеции.
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап, США. Женщины. Эстафета 4х6 км
- 1. Норвегия (Юни Арнеклейв, Ида Льен, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд) — 1:04.15,5 (0 штрафных кругов + пять дополнительных патронов).
- 2. Германия (Янина Хеттих, Селина Гротьян, Ванесса Фойгт, Юлия Кинк) — отставание 17,2 секунды (0 + 7).
- 3. Швеция (Анна Магнуссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) + 42,0 (0 + 10).