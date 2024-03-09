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    Норвегия уверенно выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в США

    Прочие Биатлон
    На этапе Кубка мира по биатлону в США завершилась женская эстафетная гонка.

    Ингрид Ландмарк Тандреволд
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    Ингрид Ландмарк Тандреволд

    Уверенную победу праздновала сборная Норвегии, на второй строчке финишировала команда Германии, а замкнула тройку лучших главная команда Швеции.

    Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап, США. Женщины. Эстафета 4х6 км
    • 1. Норвегия (Юни Арнеклейв, Ида Льен, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд) — 1:04.15,5 (0 штрафных кругов + пять дополнительных патронов).
    • 2. Германия (Янина Хеттих, Селина Гротьян, Ванесса Фойгт, Юлия Кинк) — отставание 17,2 секунды (0 + 7).
    • 3. Швеция (Анна Магнуссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) + 42,0 (0 + 10).
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