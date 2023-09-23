Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Японии

Свой лучший круг лидер сезона проехал за 1 минуту 28,877 секунды.
Второе место занял гонщик «Макларен» Оскар Пиастри (+0,581).
С третьей позиции будет стартовать напарник Пиастри Ландо Норрис (+0,616).
Гонка Гран-при Японии пройдет 24 сентября, начало — в 08:00 мск.
Гран-при Японии (Сузука). Квалификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.28,887
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,581
3. Ландо Норрис («Макларен») +0,616
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,665
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,773
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,973
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,031
8. Джордж Расселл («Мерседес») +1,342
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,426
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,683
Выбыли после второго сегмента:
11. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)
12. Пьер Гасли («Альпин»)
13. Алекс Албон («Уильямс»)
14. Эстебан Окон («Альпин»)
15. Кевин Магнуссен («Хаас»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
18. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)