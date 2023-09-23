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    Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Японии

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    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Японии.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Свой лучший круг лидер сезона проехал за 1 минуту 28,877 секунды.

    Второе место занял гонщик «Макларен» Оскар Пиастри (+0,581).

    С третьей позиции будет стартовать напарник Пиастри Ландо Норрис (+0,616).

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    • Гонка Гран-при Японии пройдет 24 сентября, начало — в 08:00 мск.

    Гран-при Японии (Сузука). Квалификация

    1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.28,887
    2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,581
    3. Ландо Норрис («Макларен») +0,616
    4. Шарль Леклер («Феррари») +0,665
    5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,773
    6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,973
    7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,031
    8. Джордж Расселл («Мерседес») +1,342
    9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,426
    10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,683

    Выбыли после второго сегмента:

    11. Лиам Лоусон («Альфа Таури»)
    12. Пьер Гасли («Альпин»)
    13. Алекс Албон («Уильямс»)
    14. Эстебан Окон («Альпин»)
    15. Кевин Магнуссен («Хаас»)

    Выбыли после первого сегмента:

    16. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
    17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
    18. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
    19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
    20. Логан Сарджент («Уильямс»)

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