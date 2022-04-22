Федерация фехтования России рассмотрит вопрос о переходе в азиатскую конфедерацию

(ФФР) рассматривает возможность перехода в

«Будем решать с юристами, можем ли мы стать частью азиатского фехтования. Европейская конфедерация повела себя некорректно.

Да, Международная федерация фехтования получила рекомендацию от Международного олимпийского комитета, а Европейская конфедерация фехтования приняла решение сама», — цитирует президента ФФР Ильгара Мамедова ТАСС.

2 марта Международная федерация фехтования временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Федерация фехтования России подала иск на отстранение в гражданский суд Швейцарии от лица Софьи Великой, Артура Ахматхузина, Дмитрия Жеребченко и Мамедова, который должен представлять спортсменов в суде.

29 марта исполком Европейской конфедерации фехтования принял решение, что соревнования, запланированные в России и Белоруссии, будут перенесены или отменены, российские и белорусские спортсмены и официальные лица не будут допущены до соревнований под эгидой EFC.