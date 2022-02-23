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    Норвежский лыжник Холунд выразил надежду, что у Тюмени отберут финал Кубка мира

    Прочие Лыжи
    Трёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, двукратный призёр Олимпийских игр, норвежец Ханс Кристер Холунд выразил надежду, что Тюмень лишится права проведения финала Кубка мира.

    Ханс Кристер Холунн
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    Ханс Кристер Холунн

    Финальный этап сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам запланирован на период с 18 по 20 марта.

    «Было бы неправильно устраивать лыжные гонки в стране, которая готовится к войне. Надеюсь, FIS удастся перенести гоночный уик-энд, а не просто отменить», — приводит слова Холунда VG.

    На этапе КМ в Тюмени в программе соревнований запланированы мужские и женские спринты, масс-старты и гонки преследования.

    Ранее гоночный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере объяснил, зачем FIS попросила Эстерсунд быть готовым к проведению финала Кубка мира по лыжным гонкам.

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