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    Никитина и Третьяков завоевали бронзовые медали на этапе КМ по скелетону

    Прочие Скелетон
    Российская скелетонистка Елена Никитина заняла третье место на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге.

    Елена Никитина
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    Елена Никитина

    По итогам двух попыток россиянка показала результат — 1 минута 56,47 секунды.

    Первое место заняла Кимберли Бос из Нидерландов (1.56,04). Второй стала Жаклин Леллинг из Германии (1.56,28).

    Скелетон. Кубок мира. Винтерберг (Германия)
    Женщины. Итог

    1. Кимберли Бос (Нидерланды) — 1.56,04 (57,88 + 58,16)
    2. Жаклин Леллинг (Германия) — 1.56,28 (58,37 + 57,91)
    3. Елена Никитина (Россия) — 1.56,47 (58,53 + 57,94)
    4. Юлия Канакина (Россия) — 1.56,49 (58,40 + 58,09)
    5. Мирела Ранева (Канада) — 1.56,54 (58,45 + 58,09)
    6. Валентина Маргальо (Италия) — 1.56,58 ( 58,77 + 57,81)
    15. Алина Тарарыченкова (Россия) — 1.57,34 (58,79 + 58,55)

    В соревнованиях мужчин российский скелетонист Александр Третьяков занял третье место.

    Победу одержал Мартинс Дукурс из Латвии. Он показал результат — 56,36 секунды. Второе место занял немец Аксель Юнгк, отставание которого составило 0,01 секунды.

    Победитель был определен по итогам одной попытки. Результаты первого заезды были аннулированы из-за протеста сборной Германии.

    В первой попытке Третьяков показал лучший результат, опередив латвийца Мартинса Дукурса на 0,21 секунды.

    После того как все участники проехали первую попытку, представители немецкой сборной подали протест из-за наличия снега на трассе. Рассмотрев протест, судьи приняли решение отменить попытку.

    В результате повторного заезда россиянин занял третье место

    Мужчины. Итог

    1. Мартин Дукурс (Латвия) — 56,36
    2. Аксель Юнгк (Германия) — 56,37
    3. Александр Третьяков (Россия) — 56,41
    4. Александр Гасснер (Германия) — 56,52
    5. Томас Дукурс (Латвия) — 56,57
    6. Юн Сун Бин (Корея) — 56,60
    7. Владислав Семенов (Россия) — 56,62
    7. Никита Трегубов (Россия) — 56,62

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