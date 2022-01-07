Никитина и Третьяков завоевали бронзовые медали на этапе КМ по скелетону

Российская скелетонистказаняла третье место на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге.

По итогам двух попыток россиянка показала результат — 1 минута 56,47 секунды.

Первое место заняла Кимберли Бос из Нидерландов (1.56,04). Второй стала Жаклин Леллинг из Германии (1.56,28).

Скелетон. Кубок мира. Винтерберг (Германия)

Женщины. Итог

1. Кимберли Бос (Нидерланды) — 1.56,04 (57,88 + 58,16)

2. Жаклин Леллинг (Германия) — 1.56,28 (58,37 + 57,91)

3. Елена Никитина (Россия) — 1.56,47 (58,53 + 57,94)

4. Юлия Канакина (Россия) — 1.56,49 (58,40 + 58,09)

5. Мирела Ранева (Канада) — 1.56,54 (58,45 + 58,09)

6. Валентина Маргальо (Италия) — 1.56,58 ( 58,77 + 57,81)

15. Алина Тарарыченкова (Россия) — 1.57,34 (58,79 + 58,55)

В соревнованиях мужчин российский скелетонист Александр Третьяков занял третье место.

Победу одержал Мартинс Дукурс из Латвии. Он показал результат — 56,36 секунды. Второе место занял немец Аксель Юнгк, отставание которого составило 0,01 секунды.

Победитель был определен по итогам одной попытки. Результаты первого заезды были аннулированы из-за протеста сборной Германии.

В первой попытке Третьяков показал лучший результат, опередив латвийца Мартинса Дукурса на 0,21 секунды.

После того как все участники проехали первую попытку, представители немецкой сборной подали протест из-за наличия снега на трассе. Рассмотрев протест, судьи приняли решение отменить попытку.

В результате повторного заезда россиянин занял третье место

Мужчины. Итог

1. Мартин Дукурс (Латвия) — 56,36

2. Аксель Юнгк (Германия) — 56,37

3. Александр Третьяков (Россия) — 56,41

4. Александр Гасснер (Германия) — 56,52

5. Томас Дукурс (Латвия) — 56,57

6. Юн Сун Бин (Корея) — 56,60

7. Владислав Семенов (Россия) — 56,62

7. Никита Трегубов (Россия) — 56,62