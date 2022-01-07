Никитина и Третьяков завоевали бронзовые медали на этапе КМ по скелетону

По итогам двух попыток россиянка показала результат — 1 минута 56,47 секунды.
Первое место заняла Кимберли Бос из Нидерландов (1.56,04). Второй стала Жаклин Леллинг из Германии (1.56,28).
Скелетон. Кубок мира. Винтерберг (Германия)
Женщины. Итог
1. Кимберли Бос (Нидерланды) — 1.56,04 (57,88 + 58,16)
2. Жаклин Леллинг (Германия) — 1.56,28 (58,37 + 57,91)
3. Елена Никитина (Россия) — 1.56,47 (58,53 + 57,94)
4. Юлия Канакина (Россия) — 1.56,49 (58,40 + 58,09)
5. Мирела Ранева (Канада) — 1.56,54 (58,45 + 58,09)
6. Валентина Маргальо (Италия) — 1.56,58 ( 58,77 + 57,81)
15. Алина Тарарыченкова (Россия) — 1.57,34 (58,79 + 58,55)
В соревнованиях мужчин российский скелетонист Александр Третьяков занял третье место.
Победу одержал Мартинс Дукурс из Латвии. Он показал результат — 56,36 секунды. Второе место занял немец Аксель Юнгк, отставание которого составило 0,01 секунды.
Победитель был определен по итогам одной попытки. Результаты первого заезды были аннулированы из-за протеста сборной Германии.
В первой попытке Третьяков показал лучший результат, опередив латвийца Мартинса Дукурса на 0,21 секунды.
После того как все участники проехали первую попытку, представители немецкой сборной подали протест из-за наличия снега на трассе. Рассмотрев протест, судьи приняли решение отменить попытку.
В результате повторного заезда россиянин занял третье место
Мужчины. Итог
1. Мартин Дукурс (Латвия) — 56,36
2. Аксель Юнгк (Германия) — 56,37
3. Александр Третьяков (Россия) — 56,41
4. Александр Гасснер (Германия) — 56,52
5. Томас Дукурс (Латвия) — 56,57
6. Юн Сун Бин (Корея) — 56,60
7. Владислав Семенов (Россия) — 56,62
7. Никита Трегубов (Россия) — 56,62