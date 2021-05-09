Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Мазепин — 19-й

Британский пилот «Мерседеса»стал победителем гонки на 4-м этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Испании.

Вторым стал голландец Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Тройку лучших замкнул напарник Хэмилтона финн Вальттери Боттас.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин стал 19-м, последним среди тех, кто доехал до финиша — японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода досрочно завершил гонку, сойдя с трассы из-за проблем с двигателем.

Парнер Мазепина по «Хаасу» Мик Шумахер снова финишировал выше россиянина, став 18-м.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Монако с 20 по 23 мая.

«Формула -1». Чемпионат мира. 4-й этап.

Гран-при Испании. Гонка

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») — 1:33.07,680

2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл») — +15,841

3. Вальттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») — +26,610

4. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») — +54,616

5. Серхио Перес (Мексика, «Ред Булл») — +1.03,671

6. Даниэль Риккьярдо («Макларен») — +1.13,768

7. Карлос Сайнс (Австралия, «Феррари») — +1.14,670

8. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен») — +1 круг

9. Эстебан Окон (Франция, «Альпин») — +1 круг

10. Пьер Гасли (Франция, «Альфа Таури») — +1 круг

11. Лэнс Стролл (Канада, «Астон Мартин») — +1 круг

12. Кими Райкконен (Финляндия, «Альфа Ромео») — +1 круг

13. Себастьян Феттель (Германия, «Астон Мартин») — +1 круг

14. Джордж Расселл (Великобритания, «Уильямс») — +1 круг

15. Антонио Джовинацци (Италия, «Альфа Ромео») — +1 круг

16. Николя Латифи (Канада, «Уильямс») — +1 круг

17. Фернандо Алонсо (Испания, «Альпин») — +1 круг

18. Мик Шумахер (Германия, «Хаас») — +2 круга

19. Никита Мазепин (Россия, «Хаас») — +2 круга

Юки Цунода (Япония, «Альфа Таури») — не финишировал