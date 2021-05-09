Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Мазепин — 19-й

Вторым стал голландец Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Тройку лучших замкнул напарник Хэмилтона финн Вальттери Боттас.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин стал 19-м, последним среди тех, кто доехал до финиша — японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода досрочно завершил гонку, сойдя с трассы из-за проблем с двигателем.
Парнер Мазепина по «Хаасу» Мик Шумахер снова финишировал выше россиянина, став 18-м.
Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Монако с 20 по 23 мая.
«Формула -1». Чемпионат мира. 4-й этап.
Гран-при Испании. Гонка
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») — 1:33.07,680
2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл») — +15,841
3. Вальттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») — +26,610
4. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») — +54,616
5. Серхио Перес (Мексика, «Ред Булл») — +1.03,671
6. Даниэль Риккьярдо («Макларен») — +1.13,768
7. Карлос Сайнс (Австралия, «Феррари») — +1.14,670
8. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен») — +1 круг
9. Эстебан Окон (Франция, «Альпин») — +1 круг
10. Пьер Гасли (Франция, «Альфа Таури») — +1 круг
11. Лэнс Стролл (Канада, «Астон Мартин») — +1 круг
12. Кими Райкконен (Финляндия, «Альфа Ромео») — +1 круг
13. Себастьян Феттель (Германия, «Астон Мартин») — +1 круг
14. Джордж Расселл (Великобритания, «Уильямс») — +1 круг
15. Антонио Джовинацци (Италия, «Альфа Ромео») — +1 круг
16. Николя Латифи (Канада, «Уильямс») — +1 круг
17. Фернандо Алонсо (Испания, «Альпин») — +1 круг
18. Мик Шумахер (Германия, «Хаас») — +2 круга
19. Никита Мазепин (Россия, «Хаас») — +2 круга
Юки Цунода (Япония, «Альфа Таури») — не финишировал