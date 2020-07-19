Фигейреду победил Бенавидеза и стал чемпионом UFC

Бразилецпобедил американцана UFC Fight Night 172.

Поединок завершился в первом раунде: за это время Фигередо трижды отправил Бенавидеса в нокдаун, а также несколько раз пытался «задушить» соперника. В итоге очередная попытка удалась за 12 секунд до окончания раунда.

На счету 32-летнего бразильца 19 побед и одно поражение. У 35-летнего американца 28 побед и семь поражений.

Ранее российский боец армянского происхождения Арман Царукян одержал победу над бразильским бойцом Дави Рамосом, россиянин Хадис Ибрагимов проиграл нокаутом грузину Роману Долидзе в первом раунде, а ещё один представитель от России Аскар Аскаров единогласным решением победил Алешандре Пантожу. 0