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    Турнир UFC 249 может пройти 9 мая во Флориде

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    Руководство UFC договорилось о проведении турнира UFC 249 на территории штата Флорида, которое пройдет 9 мая, сообщает MMA Fighting.

    Тони Фергюсон
    Тони Фергюсон

    Конкретное место организации шоу пока не указывается. Но уже сейчас известно, что перед отправкой на турнир все бойцы прибудут в город Джексонвилль.

    Изначально UFC 249 должен был состояться 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк), но был перенесен в связи с пандемией коронавируса.

    Главным событием вечера планировался бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, но россиянин отказался от участия из-за невозможности покинуть Россию. Россиянина заменил Джастин Гейтжи. 0

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