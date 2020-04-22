Турнир UFC 249 может пройти 9 мая во Флориде

Руководство UFC договорилось о проведении турнира UFC 249 на территории штата Флорида, которое пройдет 9 мая, сообщает MMA Fighting.

Конкретное место организации шоу пока не указывается. Но уже сейчас известно, что перед отправкой на турнир все бойцы прибудут в город Джексонвилль.

Изначально UFC 249 должен был состояться 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк), но был перенесен в связи с пандемией коронавируса.

Главным событием вечера планировался бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, но россиянин отказался от участия из-за невозможности покинуть Россию. Россиянина заменил Джастин Гейтжи. 0