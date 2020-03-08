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    Вейли победила Енджейчик и защитила титул UFC

    Прочие Единоборства
    В Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 248.

    Чжан Вейли
    Чжан Вейли

    В рамках основного карда бывшая чемпионка UFC Йоанна Енджейчик встретилась с чемпионкой организации в минимальном весе Чжан Вейли.

    Обе соперницы поочередно владели преимуществом и нанесли несколько хороших ударов. Бой продлился все четыре раунда, и судьи отдали победу Чжан Вейли, которая защитила чемпионский пояс.

    Вейли провела в ММА 22 боя и одержала 21 победу при одном поражении. На счету Енджейчик также 22 боя, в которых она одержала 18 побед и потерпела четыре поражения. 0

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