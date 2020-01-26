Синицина: Оставили сегодня все на льду, катались друг для друга до конца

Российские фигуристыпрокомментировали сенсационную победу в танцах на льду на чемпионате Европы.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов прервали пятилетнюю гегемонию на чемпионатах Европы французского дуэта Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.

После ритм-танца россияне проигрывали лишь пять сотых балла, но по итогам произвольного танца опередили французов на 14 сотых.

«Мы просто счастливы. Оставили сегодня все на льду, катались друг для друга до конца.

Чувства непонятные на самом деле. Нас даже потряхивало, когда ждали оценки Габриэллы и Гийома. Не понимали, что произойдет», — сказала Синицина в интервью «Матч ТВ».

«Мы прибавили за счет того, что много работали, поменяли кусочки музыки, добавили мощности катанию.

Поддержка публики была фантастическая. Было намного больше зрителей, чем на ритм-танце, больше флагов и болельщиков. Не было ощущения маленького зала», — добавил Кацалапов.

Пападакис и Сизерон неизменно побеждали на пяти предыдущих чемпионатах Европы. Также в активе французской танцевальной пары четыре комплекта золотых медалей чемпионатов мира.

Синицина и Кацалапов впервые стали чемпионами Европы. 0