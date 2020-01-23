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    Аргентина хочет вернуть этап Формулы-1

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    Министр спорта и туризма Аргентины Матиас Ламменс заявил о намерении вернуть в страну этап Формулы-1.

    Последний этап Ф-1 в Аргентине проходил в 1998-м году
    Последний этап Ф-1 в Аргентине проходил в 1998-м году

    «Мы являемся центром спортивного притяжения, особенно для действующих спортсменов. Нам хотелось бы, чтобы через несколько лет в страну вернулся этап Формулы-1. Для Аргентины это было бы очень интересно как со спортивной, так и с туристической точки зрения.

    Необходимы крупные инвестиции. Но я надеюсь, что нам помогут частные спонсоры», — цитирует чиновника AS.

    Последний Гран-при Аргентины состоялся в 1998 году. Его выиграл Михаэль Шумахер («Феррари»), опередивший Мику Хаккинена («Макларен») и Эдди Ирвайна («Феррари»). 0

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