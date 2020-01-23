Аргентина хочет вернуть этап Формулы-1

Министр спорта и туризмазаявил о намерении вернуть в страну этап

Последний этап Ф-1 в Аргентине проходил в 1998-м году globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

«Мы являемся центром спортивного притяжения, особенно для действующих спортсменов. Нам хотелось бы, чтобы через несколько лет в страну вернулся этап Формулы-1. Для Аргентины это было бы очень интересно как со спортивной, так и с туристической точки зрения.

Необходимы крупные инвестиции. Но я надеюсь, что нам помогут частные спонсоры», — цитирует чиновника AS.

Последний Гран-при Аргентины состоялся в 1998 году. Его выиграл Михаэль Шумахер («Феррари»), опередивший Мику Хаккинена («Макларен») и Эдди Ирвайна («Феррари»). 0