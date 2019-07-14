Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Квят — в десятке

На трассе в Сильверстоуне завершился очередной этап Формулы-1 — Гран-при Великобритании.

Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вслед за которым финишировал его напарник Валттери Боттас.

Третьим стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Себастьян Феттель попал в аварию в борьбе с Максом Ферстаппеном и финишировал только 16-м.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на девятой позиции.

В общем зачете по-прежнему лидирует Хэмилтон (197 очков), за которым следуют Боттас (166), Ферстаппен (126) и Феттель (123).

Формула-1. Гран-при Великобритании. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Валттери Боттас («Мерседес»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Пьер Гасли («Ред Булл»)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

6. Карлос Сайнс («Макларен»)

7. Даниэль Риккардо («Рено»)

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

9. Даниил Квят («Торо Россо»)

10. Нико Хюлькенберг («Рено»)

11. Ландо Норрис («Макларен»)

12. Александер Албон («Торо Россо»)

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

14. Джордж Расселл («Уильямс»)

15. Роберт Кубица («Уильямс»)

16. Себастьян Феттель («Феррари»)

17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — не финишировал

19. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал

20. Кевин Магнуссен («Хаас») — не финишировал. 0