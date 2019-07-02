Универсиада 2023 года пройдет в Екатеринбурге

Исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) выбрал Екатеринбург для проведения Всемирной летней универсиады 2023 года.

Такое решение было принято на исполкоме FISU, который проходит в итальянском Неаполе. Отметим, Екатеринбург выбран столицей Универсиады-2023 на безальтернативной основе, так как был единственным претендентом на проведение Игр.

«FISU приняла решение о проведении в 2023 году в Екатеринбурге (Свердловская область) XXXII Всемирной летней Универсиады», — заявили в пресс-службе министерства спорта РФ.

Напомним, что в марте 2019 года в Красноярске прошла зимняя Универсиада. Сборная России уверенно выиграла медальный зачет соревнований — отрыв от команды, занявшей второе место, составил 98 наград.

Летняя Универсиада состоится в России во второй раз — в 2013 году аналогичные соревнования принимала Казань. Кроме того, летняя Универсиада прошла в 1973 году в Москве. 0