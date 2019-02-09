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    Российский саночник Павличенко выиграл этап Кубка мира

    Скелетон
    Российский саночник Семен Павличенко стал первым в одиночном заезде на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

    Семен Павличенко
    Семен Павличенко
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    Результат 27-летнего спортсмена по сумме двух попыток составил 1 минуту 26,203 секунды.

    Еще один россиянин Роман Репилов завоевал серебро (1.26,247). Третье место занял представитель Латвии Кристерс Апарйодс (1.26,384).

    1. Семен Павличенко (Россия) — 1.26,203 (43,231 + 42,972)

    2. Роман Репилов (Россия) — 1.26,247 (43,188 + 43,059)

    3. Кристерс Апарйодс (Латвия) — 1.26,384 (43,290 + 43,094)

    4. Райнхард Эггер (Австрия) — 1.26,399 (43,259 + 43,140)

    5. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1.26,445 (43,302 + 43,143)

    6. Давид Гляйршер (Австрия) — 1.26,476 (43,398 + 43,078)...

    11. Максим Аравин (Россия) — 1.26,685 (53,350 + 43,335)...

    18. Степан Федоров (Россия) — 1.27,068 (43,491 + 43,577)...

    24. Александр Горбацевич (Россия) — 1.27,380 (44,140 + 43,240).
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