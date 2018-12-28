Крушельницкий: Пока есть шанс, будем рассчитывать на справедливость

Российский керлингистрассказал о своих эмоциях после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Не скажу, что это решение суда стало неожиданным. Я надеялся, что будет хорошо, но все понимал. Уже заранее был готов к худшему.

На суде казалось, что все хорошо. Оказалось, что все не так удачно складывается. Позвонил президенту федерации и сказал, что дали 4 года.

Был уверен, что будет не больше 2 лет, так как мы подключили много экспертов. Даже создатель милдроната был.

Тяжело, так как спорт — это работа. А сейчас работу отняли. Поехал на первую Олимпиаду с женой, выполнили поставленную цель.

В данный момент могу тренироваться в одиночку на поле для керлинга. Выезжаю один. Жена хорошо держалась до того, как сказали про 4 года. Тогда увидел, что она переживает, даже разговаривала с психологом. Ей тяжело пришлось.

Мы подали апелляцию в CAS с правом запросить бесплатную поддержку юриста. Подали запрос в прокуратуру, ждем информацию с расследования. По результатам расследования будем думать. Пока есть шанс, будем рассчитывать на справедливость», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, где он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовые медали, был обнаружен мельдоний.

CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018. Крушельницкий и Брызгалова в результате были лишены олимпийских наград. 0