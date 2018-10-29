Легков включён в новый пул тестирования РУСАДА

Олимпийский чемпион 2014 года в лыжной гонке на 50 кмвключён в расширенный пул допинг-тестирования(РУСАДА), информирует пресс-служба организации.

Сообщается, что у РУСАДА также есть национальный регистрируемый пул тестирования, куда включены все ведущие российские спортсмены, не входящие в международные пулы и активно принимающие участие в турнирах.

Спортсмена могут исключить из пула допинг-тестирования, если он объявит о завершении карьеры.

Легков решил уйти из спорта в апреле 2018 года. Ранее 35-летний лыжник завоёвывал награды на чемпионатах мира в эстафете — в 2007 году он выиграл серебряную медаль, а в 2013 году — бронзовую.

Также он является победителем многодневной лыжной гонки «Тур де Ски»-2013. 0