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    Легков включён в новый пул тестирования РУСАДА

    Допинг Олимпизм Вокруг спорта Лыжи
    Олимпийский чемпион 2014 года в лыжной гонке на 50 км Александр Легков включён в расширенный пул допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА), информирует пресс-служба организации.

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    Сообщается, что у РУСАДА также есть национальный регистрируемый пул тестирования, куда включены все ведущие российские спортсмены, не входящие в международные пулы и активно принимающие участие в турнирах.

    Спортсмена могут исключить из пула допинг-тестирования, если он объявит о завершении карьеры.

    Легков решил уйти из спорта в апреле 2018 года. Ранее 35-летний лыжник завоёвывал награды на чемпионатах мира в эстафете — в 2007 году он выиграл серебряную медаль, а в 2013 году — бронзовую.

    Также он является победителем многодневной лыжной гонки «Тур де Ски»-2013. 0

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